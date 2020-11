Killer Clowns From Outer Space, Netflix vorrebbe produrre il sequel del cult anni '80?

Qualcuno vuole un sequel di Killer Clown From Outer Space? Ebbene, stando alle parole dei fratelli Chiodo, registi del cult originale anni '80 e attualmente impegnati nel tour promozionale di Alien Xmas per Netflix, proprio il colosso dello streaming vorrebbe produrre un secondo capitolo dell'assurdo horror.

L'originale Killer Klowns from Outer Space del 1988 è un classico horror di culto creato dai fratelli Chiodo (Charles, Edward & Stephen). La trama ricorda i film di fantascienza si serie B: la terra è invasa da alieni che hanno intenzione di utilizzare gli esseri umani come fonte di cibo. Ma questi alieni sembrano clown bizzarri e arrivano con una nave spaziale simile ad un tendone da circo. E non dimentichiamo le loro armi, popcorn, pistole filanti e tutta un'altra serie di assurdità a tema.



Un sequel non arriverà comunque molto presto, stando ai Chiodo, che parlando con Comicbook.com ha rivelato in merito al possibile progetto: "Allora, purtroppo è MGM ad avere i diritti di Killer Klowns. Se i fan scrivessero a MGM chiedendo 'dov'è il sequel promessoci?' potremmo avere diversi modi di sfruttare la proprietà. È davvero tutto in mano ai fan... Abbiamo un secco di idee per realizzarlo davvero e anche una casa dove farlo. Speriamo per il futuro".



Il duo sta infatti discutendo con Netflix del progetto: "Ne stiamo parlando, sì. Parliamo di questo tutto il tempo. Il business è purtroppo un orso e si muove a ritmo glaciale. Prima c'è interessa, poi scorre e diminuisce. Alcuni dirigenti vogliono farlo davvero, poi niente. Vedremo come se la caverà Alien Xmas in casa Netflix. Vedremo se riusciranno ad abbracciare la nostra sensibilità creativa".



