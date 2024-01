Kill them all: il regista di Tyler Rake annuncia il film tratto dall'acclamato fumetto

Dopo aver stupito il pubblico con i suoi film di Tyler Rake per Netflix, il regista Sam Hargrave ha trovato il suo prossimo progetto: un altro action, questa volta per Paramount Pictures, che sarà un adattamento del fumetto Kill Them All.

Basato sulla popolare graphic novel di Kyle M. Starks, il film sarà prodotto da Josh Appelbaum e André Nemec per conto di Saw Mill, con James Coyne che adatterà la sceneggiatura. La graphic novel segue un'assassina d'élite che scopre che verrà "terminata" dal sindacato criminale a cui è stata fedele per anni, e allora decide di fare la prima mossa e di eliminarli lei per prima. Unendo le forze con un ex poliziotto alcolizzato, si imbarca in un implacabile assalto attraverso i 15 piani del quartier generale del sindacato. Il suo obiettivo finale: il Boss, con il quale ha un passato molto complicato.

Da quando ha debuttato alla regia con Tyler Rake, presentato in anteprima durante la pandemia nel 2020, Hargrave è diventato uno dei registi più richiesti a Hollywood per quanto riguarda l'action: il sequel Tyler Rake 2 è stato distribuito quest'estate e ha registrato numeri record per Netflix, diventando primo in classifica in 90 paesi e riportando il capitolo originale al secondo posto. Non a caso, Netflix ha già annunciato Tyler Rake 3.

Nel prossimo futuro, Hargrave dirigerà e produrrà esecutivamente l’episodio pilota della serie drammatica di Apple TV+ The Last Frontier, con Jason Clarke e creata da Jon Bokenkamp e Richard D’Ovidio.