Kill or Be Killed: Chad Stahelski dirigerà dell'adattamento del comic di Ed Brubaker

Uno dei registi di John Wick, Chad Stahelski, ha firmato il contratto che lo vedrà al lavoro per adattare il fumetto di

Stahelski ha lavorato per moltissimi anni come stuntman in diversi blockbuster come Spider-Man 2, The Expendables, The Wolverine e la trilogia The Matrix. Stahelski è anche stato il "corpo" di Brandon Lee nei reshoot de Il Corvo, dopo il tragico incidente che vide la morte di Lee. Fu usato il CGI per mascherare il volto di Stahelski con quello di Lee.

Stahelski e David Leitch hanno co-diretto il primo film di John Wick, divenuto una hit in pochissimo tempo, grazie alle scene action e ai fantastici personaggi. Stahelski è poi diventato il regista del secondo capitolo della saga, John Wick: Chapter 2, poiché Leitch uscì dal progetto per dirigere Atomic Blonde con Charlize Theron. Il duo tornerà comunque a lavorare insieme per John Wick: Chapter 3, che attualmente è in fase di pre-produzione.

Stahelski dirigerà il reboot di Highlander ma, come ha rivelato THR, ha anche firmato per il comando del progetto sull'adattamento cinematografico di Kill or Be Killed. La serie a fumetti di Ed Brubaker, segue uno studente che sopravvive a un tentativo di suicidio ed è presto maledetto da un demone - per rimanere vivo, deve uccidere altre persone. Stahelski lavorerà con il suo produttore di John Wick, Basil Iwanyk, per questo progetto, insieme a Erica Lee e Jeff Waxman che produrranno anche loro. Dan Casey si occuperà dello script.

Non appena avremo ulteriori informazioni su Kill or Be Killed non tarderemo a comunicarvele.