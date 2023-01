Kill Bill: Volume 3, Vivica A. Fox incita Tarantino sul terzo film:'Quentin, forza!'

Vivica A. Fox, star di Kill Bill e Independence Day, ha chiamato in causa Quentin Tarantino sul possibile Volume 3 di Kill Bill. L'attrice ha interpretato Vernita Green/Testa di rame nei primi due volumi con protagonista Uma Thurman nei panni di La Sposa. Fox ha partecipato al Variety Studio presentato da Audible al Sundance.

"Le persone hanno fame. Quentin [Tarantino], forza!" ha esclamato Fox nel corso dell'evento. Il primo Kill Bill mostra la Sposa che giura vendetta nei confronti di un team assassini, tra cui i personaggi di Vivica A. Fox e Lucy Liu, che hanno tentato di ucciderla.



Kill Bill - Volume 3 potrebbe essere il requiem di Quentin Tarantino ma non è ancora ufficiale. Potrebbe raccontare le vicende della figlia di Vernita Green che intende vendicarsi della morte di sua madre uccidendo la Sposa.

E nonostante il suo personaggio sia morto in Kill Bill, Fox ha dichiarato che tornerebbe di corsa in un terzo capitolo, nel caso dovesse concretizzarsi.



"Sto aspettando. Hanno detto che sarà mia figlia cresciuta. So che troverà un modo... forse sarò in un flashback. Mi piacerebbe lavorare di nuovo con Quentin e mi piacerebbe lavorare di nuovo con Uma. È stato molto formativo" ha dichiarato.



Tuttavia, lo scorso anno Uma Thurman aveva pessime notizie su Kill Bill 3. I primi due film uscirono nelle sale nel 2003 e nel 2004.