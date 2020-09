Kill Bill Vol. 3, Zendaya risponde ai rumor sul suo casting: 'Sono onorata!'

Sappiamo che Quentin Tarantino ha più volte ribadito la sua intenzione di ritirarsi dalla carriera registica cinematografica dopo il suo decimo film (che sarebbe il prossimo), che in molti sperano essere Kill Bill Vol. 3, mai realmente ufficializzato ma di cui lo stesso regista è tornato a discutere durante il lockdown.

Non c'è assolutamente nulla su di un'eventuale sceneggiatura, ma presi dall'entusiasmo delle parole di Tarantino molti fan hanno cominciato a fantasticare sulla trama e immaginare così la talentuosa e splendida Zendaya nei panni di un'adulta Vernita Green in cerca di vendetta sulla Sposa di Uma Thurman, tanto che persino BossLogic ci ha fatto il suo solito fan poster dedicato.



Intervista allora da Empire in occasione dell'uscita del primo trailer di Dune, Zendaya ha risposto a questi rumor ed endorsement degli appassionanti, dichiarando: "Sì, ho visto! Sono davvero onorata che abbiamo pensato a me e mi abbiamo indicato per la parte. Ovviamente è incredibile e sono lusingata che abbiamo fatto il mio nome, ma per ora sapete, è soltanto un'idea. Internet prende le notizie e poi comincia a fantasticarci sopra con dei voli pindarici".



Intanto vi ricordiamo che Zendaya tornerà al cinema nel Dune di Denis Villeneuve nei panni di Chani il prossimo 18 dicembre.