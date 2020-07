Kill Bill Vol. 3 con Zendaya come figlia di Vernita Green? Il sogno di Vivica A.Fox

Vivica A Fox crede molto in Kill Bill 3, e del resto non c'è da sorprendersi, visto che se Beatrix Kiddo ha trovato la sua vendetta, la partita resta aperta per la figlia di Vernita Green, alias Testa di Rame. Ma chi dovrebbe interpretare il personaggio?

"Non so niente di ufficiale sul progetto, ma spero che Tarantino stia aspettando che l'attrice che interpreta mia figlia sia cresciuta un po'. Ma nel corso di un'intervista mi hanno chiesto 'Quale giovane attrice ti piacerebbe nel ruolo di tua figlia?' e io ho risposto 'Ambrosia!', ma intendevano un'attrice famosa, quindi ho scelto Zendaya!", ha dichiarato l'attrice a NME.

Ovviamente la scelta più giusta sarebbe quella di far tornare Ambrosia Kelley nel ruolo. Ai tempi di Kill Bill era solo una bambina, ma oggi potrebbe essere perfetta per la parte, e con un po' di allenamento potrebbe dare del filo da torcere all'agguerrita Beatrix. Ma quando si tratta di giovani attori lanciati nel mondo delle grandi produzioni, il nome di Zendaya ha tutto un altro effetto e, dopo Spider-Man, potrebbe decidere di mettersi al servizio del grande Tarantino.

"Quando sarebbe fico? E di sicuro farebbe approvare subito il progetto, perché lei e Uma sono attrici molto importanti, sarebbe davvero qualcosa di potente, e poi la adoro. Con un po' di fortuna potremmo convincerlo: 'Tarantino, fai entrare Zendaya nel cast!'. Forse così il suo interesse si accenderà e si velocizzerà. Non sarebbe grandioso?".

Cosa ne pensate? Un duello all'ultimo sangue tra Zendaya e Uma Thurman, entrambe armate di katana o di coltelli, potrebbe suscitare interesse? Chissà se il regista deciderà davvero di chiudere la carriera con Kill Bill Vol 3: sarebbe un bel regalo per i fan della Sposa.