Kill Bill vol.3, Vivica A Fox: 'Quentin Tarantino lavora quando lo decide lui'

Diciannove anni di attesa sono decisamente molti: tanti ne sono trascorsi dall'uscita di Kill Bill vol.2, con i fan che ancora non perdono le speranze di poter assistere sul grande schermo al ritorno della Sposa... In particolar modo dopo esser stati stuzzicati a dovere da un recente video musicale di SZA.

Video, quello della cantante statunitense, che riprende storia e atmosfere del cult di Tarantino e che chiama in causa anche Vivica A. Fox: proprio l'attrice, dopo aver incitato il buon Quentin a darsi da fare con questo attesissimo terzo capitolo, ha voluto chiarire alcune cose.

"Oh mio Dio, è diventato virale o cosa? La gente ha cominciato a inventare delle storie! Il mio telefono è impazzito, stessa cosa per internet. Sì, penso che la gente abbia pensato che fosse vero. Tipo: 'Sì, SZA sarà la figlia di Vivica A. Fox in Kill Bill, ora lo sappiamo! Tornerà e si scontrerà con Uma Thurman'. E io tipo: 'Non esattamente...' Ma è stato grandioso. Sono onorata di aver potuto lavorare con SZA, lei è davvero adorabile... Ma penso ci sia stata anche un po' di rabbia, la gente sta aspettando davvero tanto Kill Bill vol.3" sono state le parole dell'attrice.

Sull'effettiva possibilità che i lavori sul film prendano il via, Fox ha quindi chiosato: "Proprio come chiunque altro, ho sentito anch'io che se dovessimo fare Kill Bill. vol.3 sarà su mia figlia che cerca vendetta. Quentin Tarantino lavora solo quando lo decide lui, tesoro". Anche voi siete caduti nella trappola di SZA? Fatecelo sapere nei commenti! Secondo una nuova teoria, intanto, la Sposa potrebbe aver solo finto di uccidere Bill sul finale del vol.2.