Kill Bill Vol.3 si mostra in un incredibile poster di BossLogic

Quentin Tarantino qualche giorno fa ha anticipato la possibile realizzazione di Kill Bill Vol.3, progetto da sogno per molti fan che lo riunirebbe con Uma Thurman un decennio dopo Kill Bill Vol.1 e Vol.2.

Sull'onda dell'entusiasmo generale che le parole dell'autore hanno scatenato nel mondo dei cinefili, il celebre artista del web BossLogic ha realizzato uno splendido fan-poster dedicato al terzo capitolo della saga. Come al solito, potete ammirarlo in calce all'articolo.

Come sappiamo, l'autore di Pulp Fiction (leggi: Everycult su Pulp Fiction) e Bastardi Senza Gloria (leggi: Everycult su Bastardi senza Gloria) ha annunciato di volersi ritirare dopo la realizzazione del suo decimo film da regista, che sta attualmente cercando di scegliere: tra i molteplici impegni, l'autore è al lavoro su un adattamento di Django/Zorro, basato sull'omonima serie a fumetti e che a sua detta sarà a tutti gli effetti un vero e proprio sequel di Django Unchained, e ad uno Star Trek vietato ai minori descritto come un "Pulp Fiction nello spazio".

Inoltre, come se non bastasse, il regista ha anche anticipato le versioni estese di Django Unchained e C'Era Una Volta a Hollywood, quest'ultima che arriverà probabilmente sotto-forma di mini-serie Netflix da quattro ore in maniera non troppo dissimile da quanto accaduto con The Hateful Eight.

