Kill Bill Vol. 3, Maya Hawke sulla possibile partecipazione al film:'Mi piacerebbe molto'

Quentin Tarantino ha aperto alla possibilità di vedere un nuovo volume di Kill Bill, dopo il successo del celebre dittico con protagonista Uma Thurman nei panni di Beatrix Kiddo. In una recente intervista rilasciata al Guardian, la figlia di Thurman, Maya Hawke, ha confessato che le piacerebbe lavorare nel nuovo capitolo.

"Ci sono sempre voci al riguardo. Quentin ha i suoi dannati ritmi. Farò quello che vuole quando lo desidererà. Ma lo conosco da una vita, casomai volesse di nuovo lavorare con me, ovviamente, mi piacerebbe molto" ha dichiarato Hawke. Una fan art ha immaginato Maya Hawke protagonista di Kill Bill 3; le voci sono davvero molto insistenti.



L'attrice, figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke, ha già lavorato con Tarantino nel suo ultimo film, C'era una volta a... Hollywood nel ruolo di Linda Kasabian, una delle affiliate alla Manson Family.

In passato Tarantino aveva aperto all'ipotesi di scritturare madre e figlia per il nuovo Kill Bill.



"Penso si tratti soltanto di rivisitare i personaggi, vent'anni dopo, soltanto immaginando la Sposa e sua figlia B.B. con vent'anni di pace. E poi quella pace va in frantumi. La Sposa e B.B. sono in fuga. L'idea di poter scegliere Uma e sua figlia Maya sarebbe fottutamente elettrizzante" disse il regista.



Nel 2019 Quentin Tarantino parlò in questi termini dell'idea di Kill Bill 3:"Beh, è solo che ho cenato con Uma Thurman la scorsa notte, eravamo in un ristorante giapponese davvero fantastico. Si stava vantando di me e io mi stavo vantando di lei, è stata una bella notte... beh, ho un'idea di cosa avrei fatto. Questo era tutto, catturare quel concetto... esattamente ciò che è successo alla Sposa da allora, e cosa voglio fare. Perché non voglio inventarmi un'altra storia da pazzi, lei non se lo merita. La Sposa ha combattuto a lungo e duramente. Ora ho un'idea che in realtà potrebbe essere interessante. Non lo farei per un po' però, almeno tre anni da oggi o qualcosa del genere. Ma è sicuramente in lista".



Anche recentemente Tarantino su Kill Bill 3 ha dichiarato di non poter escludere la possibilità che sia il suo prossimo film.