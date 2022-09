Kill Bill vol.2, a chi è ispirato il personaggio di Pai Mei?

Con Kill Bill Quentin Tarantino ha voluto mettere su pellicola lo sconfinato amore da sempre nutrito nei confronti del cinema orientale: il regista di Pulp Fiction non si è però limitato ad omaggiare i suoi colleghi dell'Estremo Oriente, ma ha voluto anche inserire alcuni riferimenti a personaggi storici realmente esistiti.

Prendiamo Pai Mei, ad esempio: il misterioso maestro da cui la Sposa apprende l'arte del combattimento durante la sequenza che ci viene mostrata in Kill Bill vol.2 è infatti ispirato ad un personaggio reale di cui riprende il nome in maniera quasi identica.

Il personaggio a cui è ispirato Pai Mei è infatti Pak Mei, ideatore della tecnica di kung fu nota come White Eyebrow: stando alle leggende, Pak Mei sarebbe stato uno dei pochi maestri sopravvissuti alla decimazione dei templi buddisti, colpevole, tra l'altro, di aver letteralmente venduto ai nemici alcuni maestri rimasti in vita dopo aver subito una disastrosa sconfitta in battaglia.

Proprio questo episodio costò a Pak Mei la fama di personaggio negativo, con la tecnica White Eyebrow che venne a quel punto rinominata Tecnica Proibita, proprio a causa della pessima fama del suo inventore. Eravate a conoscenza di questo retroscena? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, in che modo Tarantino si prese gioco dell'MPAA con il trailer di Kill Bill.