Kill Bill - Vol.1, la profezia di O-Ren: quanto dura il combattimento con la Sposa?

Nulla è lasciato al caso, quando di parla di Quentin Tarantino: il regista di Pulp Fiction e C'era una Volta a... Hollywood è un maniaco della perfezione e della cura del dettaglio, come dimostra una filmografia in cui nessuna sequenza viene sacrificata sull'altare della casualità. Un esempio? Il combattimento con O-Ren in Kill Bill.

Lo scontro tra la Sposa di Uma Thurman e il personaggio interpretato da Lucy Liu è uno dei momenti più spettacolari, cruenti, splatter e intensi presenti nel primo capitolo del capolavoro del nostro Quentin: ma quanti di voi hanno fatto caso alla durata precisa del combattimento e al perché di questa scelta?

Partiamo dalla conclusione: la furia omicida della Sposa nei confronti di O-Ren si placa in esattamente 4 minuti e 55 secondi, tempo necessario alla nostra per liberarsi definitivamente di una delle avversarie più temute sulla strada che porta a Bill. Un cronometraggio, dicevamo, tutt'altro che casuale: "Hai risparmiato le forze, spero. Altrimenti, non durerai neanche cinque minuti" era stato infatti l'avvertimento che O-Ren aveva lanciato alla sua sfidante prima di incrociare le spade.

Resta, dunque, il mistero: la Sposa sarebbe effettivamente durata più di cinque minuti? Chi può dirlo! Resta la chirurgica precisione della previsione di O-Ren... E della regia di Tarantino, ovviamente! Tornando ai giorni nostri, intanto, si parla ancora di Maya Hawke come possibile protagonista di Kill Bill Vol.3.