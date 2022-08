Kill Bill, e se la Sposa non avesse davvero ucciso Bill? L'assurda teoria dei fan

La sequenza dell'uccisione di Bill è una delle più iconiche e meglio riuscite di Kill Bill: l'esecuzione della tecnica dell'esplosione del cuore con cinque colpi delle dita da parte del personaggio di Uma Thurman rappresenta probabilmente la conclusione perfetta dell'opera di Tarantino... Ma non per alcuni fan!

Già, perché mentre si continua a parlare di Maya Hawke come protagonista di Kill Bill Vol.3 una nuova teoria fa il giro del web, insinuando il dubbio su ciò che finora consideravamo una certezza: e se la Sposa non avesse davvero ucciso il suo ex-boss sul finale del film?

La teoria, per quanto assurda e oggettivamente poco credibile, si basa su alcune considerazioni che è giusto non ignorare: in primis si osserva come la nostra protagonista non abbia, in effetti, personalmente ucciso alcuni dei suoi avversari (si pensi a Budd o Elle), ma anche come questa abbia dimostrato di tanto in tanto di possedere ancora quell'istinto materno che l'aveva portata ad abbandonare il suo vecchio lavoro (la reazione davanti alla presenza di Nikki, la figlia di Vernita Green, è indicativa in tal senso).

Proprio questo lato più materno e comprensivo della Sposa potrebbe esser stato chiamato in causa a casa di Bill, in particolar modo dopo la sequenza in cui vediamo la nostra giocare con B.B: possibile che l'assassina di un tempo abbia avuto un ripensamento e abbia soltanto finto, proprio come se fosse un continuo del gioco, di eseguire la micidiale tecnica? Bill, a quel punto, avrebbe soltanto finto di morire, proprio come parte dell'infantile messinscena.

Un ultimo appunto: i nomi di tutti gli attori i cui personaggi sono stati eliminati appaiono contrassegnati da una croce durante i titoli di coda. Tutti, appunto, tranne quello di David Carradine: sarà un caso? Solo Tarantino può saperlo! Voi, intanto, diteci nei commenti cosa ve ne pare di questa nuova, stramba teoria.