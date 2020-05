Kill Bill non ha vinto gli Oscar perché diviso in due film: la teoria di Michael Madsen

Quentin Tarantino è un regista generalmente amato sia dal pubblico sia dalla critica, e numerosi dei suoi film si sono guadagnati negli anni l'attenzione dell'Academy, con candidature e alcuni trionfi agli Oscar. Non è stato così per Kill Bill, che in questo senso è stato snobbato. Recentemente Michael Madsen ha provato a spiegarsi i motivi.

L'attore è intervenuto nel podacast ReelBlend di CinemaBlend, dove ha raccontato che a suo parere la decisione di pubblicare il film in due parti (Kill Bill Vol.1 e Kill Bill Vol.2), a distanza di pochi mesi l'una dall'altra, ha danneggiato il lavoro di Tarantino, chiudendogli in faccia le porte degli Oscar.

Madsen ha ricordato che lo stesso regista era inizialmente contrario a dividere a metà il film, e ha raccontato il momento in cui è venuto a saperlo: "Ricordo che ero nella mia roulotte, mi stavo preparando a girare la scena iniziale con David Carradine, e venne da me Quentin dicendo: Michael, ci credi? E io: A cosa? E lui: Parte 1 e Parte 2. Pensi che dovrei farlo? Non lo so, dico io. E lui: Mi sembra ridicolo, non lo farò!"

E invece, sei mesi dopo arrivò il Volume 1, e successivamente il Volume 2. Secondo Michael Madsen, è questa la ragione per cui Kill Bill non ha ricevuto nomination. L'avrebbero meritata, ha continuato, almeno David Carradine e soprattutto Uma Thurman. "Penso che David avrebbe dovuto essere nominato. E penso che Uma avrebbe dovuto ottenerlo. Avrebbero dovuto bussare direttamente alla sua porta e consegnarglielo a casa. Ma nessuno sapeva cosa sarebbe successo nella seconda parte, perché il film sembrava non avere un finale. E bisognava aspettare tre mesi per il finale, e a quel punto era troppo tardi. Penso che abbia confuso molte persone."

