Kill Bill: annunciata la nuova edizione in 4K per il 20esimo anniversario

Dopo aver annunciato ufficialmente John Wick 5, la Lionsgate non tira assolutamente i remi barca anzi rilancia svelando l'edizione 4K di Kill Bill, capolavoro stra-cult scritto e diretto da Quentin Tarantino che festeggerà i 20 anni nel 2023.

Durante la chiamata sugli utili con gli azionisti, Lionsgate ha annunciato una nuova edizione 4K rimasterizzata di Kill Bill in concomitanza con il 20° anniversario del film, nuova edizione che arriverà entro la fine dell'anno. Al momento, non è noto quali funzionalità bonus saranno incluse nella riedizione (né se la riedizione conterrà Kill Bill in versione integrale o solo Kill Bill: Volume 1), ma la notizia è stata accolta ovviamente con grande entusiasmo dai collezionisti e dai fan dell'autore, che proprio nel 2023 inizierà le riprese del suo ultimo film The Movie Critic.

Da segnalare inoltre che Lionsgate ha acquisito anche i diritti di Jackie Brown, assicurandosi dunque la maggior parte dei film firmati da Tarantino: la società, infatti, negli USA detiene già i diritti di distribuzione de Le iene, Death Proof, Bastardi senza gloria, Django Unchained e The Hateful Eight, ben sette titoli tarantiniani su nove. I diritti di distribuzione home video del secondo film di Tarantino, Pulp Fiction, attualmente risiedono con la Paramount, mentre quelli della nona e più recente fatica, C'era una volta a Hollywood del 2019, risiedono presso il distributore originale Sony, e passeranno direttamente a Tarantino dopo un periodo di 30 anni.

Vi terremo aggiornati su tutti i prossimi aggiornamenti relativi alla riedizione 4K di Kill Bill.