Kill Bill 3: Zendaya, Maya Hawke e tutte le possibilità per il film di Quentin Tarantino

Quentin Tarantino ha prima promesso e poi ribadito che la sua carriera si concluderà col decimo film, il prossimo, ancora da annunciare: molti dei suoi fan sperano in una sceneggiatura originale, ma alcuni si augurano anche che il chiacchierato Kill Bill 3 diventi realtà.

La potenziale idea è sempre stata accarezzata da Tarantino e altri componenti del cast, ma mai ufficializzata davvero: tuttavia ci sarebbero diverse strade interessanti da poter percorrere con un terzo episodio della trama, e la storia incentrata sulla figlia di Vernita Green diventata adulta e in cerca di vendetta nei confronti della protagonista Beatrix Kiddo potrebbe essere solo la più quotata, non la più interessante.

Ad esempio, il film potrebbe avere per protagonista BB, la figlia di Beatrix e Bill, oggi cresciuta e addestrata dalla madre come lei fu addestrata da Pai Mei. Certo Tarantino ha sempre e solo parlato di Nikki, la figlia di Vernita, che secondo il regista ha tutto il diritto di cercare vendetta verso la Sposa, e questa storyline effettivamente potrebbe offrire una nuova prospettiva intrigante alla saga.

Ma allora cosa dire di Elle Driver, la spietata assassina interpretata da Daryl Hannah? Nel mondo di Kill Bill è ancora viva e vegete, e l'idea di saperla da qualche parte là fuori ora divenuta una micidiale guerriera cieca è alquanto avvincente. Potrebbe essere lei la maestra di Nikki, e insieme le due potrebbero unirsi con Sofie Fatale e usufruire dei suoi soldi e dei suoi contatti per mettere i bastoni tra le ruote a Beatrix e BB. Come di certo saprete, poi, Zendaya è stata sponsorizzata per il ruolo di Nikki da Vivica Fox in persona, e insieme a lei non sarebbe male avere Maya Hawke, figlia di Uma Thurman, nel ruolo di BB?

Ovviamente si tratta di divertenti voli pindarici che spopolano in giro per il web, quindi vi chiediamo: come dovrebbe essere per voi il Kill Bill 3 perfetto? Ditecelo nella sezione dei commenti!