Kill Bill 3, Uma Thurman ha pessime notizie sul film da sogno di Quentin Tarantino

Quentin Tarantino ha parlato di Kill Bill 3 nell'ottobre 2021 con pensieri possibilisti, ma adesso in una nuova intervista promozionale Uma Thurman ha fornito un aggiornamento poco incoraggiante sul mitologico terzo episodio della saga.

Negli ultimi anni, quasi venti se si tiene conto del tempo trascorso dall'uscita del VOL 2, ci sono state ad intermittenza numerose voci di corridoio sulla possibile realizzazione di un terzo episodio di Kill Bill, nel quale una versione adulta di "B.B." e specialmente sua madre (La Sposa di Uma Thurman) diventano il bersaglio della vendetta della figlia di Vernita Green (l'assassina interpretata da Vivica Fox nei film originali). Addirittura si è parlato della possibilità che la figlia di Uma Thurman Maya Hawke interpreti BB, con la star di Spider-Man e Euphoria Zendaya nel ruolo della figlia di Vernita.

Tuttavia, adesso a quanto pare Uma Thurman ha escluso la possibilità che Kill Bill 3 possa accadere presto: "Non ho davvero nulla da dire riguardo a quel progetto", ha rivelato l'attrice al The Jess Cagle Show di SiriusXM. "So che se ne è parlato parecchio nel corso degli anni, e qualche tempo era molto vicino a concretizzarsi, ma ora come ora non lo vedo all'orizzonte. Mi dispiace deludere le persone. Tutti vorrebbero che venisse realizzato, ma penso che non sia molto vicino."

Ricordiamo che Quentin Tarantino ha annunciato che il suo prossimo film sarà anche l'ultimo prima del ritiro, dato che il suo obiettivo è concludere la carriera con una 'striscia perfetta' di dieci film: C'era una volta a Hollywood è stato il nono, considerando proprio Kill Bill 1 e Kill Bill 2 come un unico progetto secondo il volere dello stesso autore.