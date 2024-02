Kill Bill 3: qual è la trama e chi potrebbero essere gli attori del film?

Dopo che vi abbiamo fatto notare che Quentin Tarantino può fare Kill Bill 3 senza tecnicamente rompere la sua promessa sulla chiusura della carriera con dieci lungometraggi, l'interesse per il terzo capitolo, anzi Volume di Kill Bill è tornato altissimo.

Naturalmente per ora il film esiste solo nei sogni dei fan, alimentati o infranti nel corso degli anni dalle dichiarazioni dello stesso Quentin Tarantino, che a fasi alterne ha parlato di Kill Bill 3 come di un progetto concreto oppure come di un'idea finita nel dimenticatoio: tuttavia, nel corso del tempo qualche informazione generale sulla trama di Kill Bill 3 è trapelata, così come allo stesso modo tantissime attrici si sono candidate per i ruoli delle nuove protagoniste.

Questo perché, in linea di massima, la trama di Kill Bill Vol 3 dovrebbe seguire la Sposa anni dopo gli eventi del secondo episodio e alle prese con una nuova vendetta, questa volta però ai suoi danni: la figlia di Vernita Green, oggi cresciuta dopo aver assistito alla morte della madre in una delle prime scene di Kill Bill, vuole uccidere Beatrix Kiddo per pareggiare i conti. Nella faida ovviamente rientrerebbe anche BB, la figlia di Beatrix e Bill, ruolo per il quale si è candidata Maya Hawke, la vera figlia di Uma Thurman (in Kill Bill Vol 2 BB bambina fu interpretata da Perla Haney-Jardine), mentre per il ruolo della figlia di Vernita Green i fan sognano Zendaya, che tempo fa commentò anche una famosa fan-art che la immaginava nella parte.

Chiaramente siamo nel campo dei desideri: al momento non ci sono indicazioni che possano spingerci a credere che Kill Bill 3 verrà realizzato davvero, dato che Quentin Tarantino ha annunciato che The Movie Critic sarà il suo ultimo film, ma la speranza dei fan è dura a morire.