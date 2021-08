Kill Bill 3, parla Zendaya: 'I rumor su di me? Sono onorata'

Le porte di Hollywood sono ormai spalancate per Zendaya: la star di Euphoria e Dune è tra le attrici più apprezzate del momento, ragion per cui non stupisce il fatto di vedere il suo nome accostato a quello di un progetto come Kill Bill Vol.3. La nostra, però, sembra ancora non capacitarsi di tutto questo successo.

Dopo esser comparsa nel poster di Kill Bill Vol.3 immaginato da BossLogic, infatti, Zendaya ha commentato le voci che la vorrebbero pronta a entrare a far parte del cast del film nel ruolo della figlia di Vernita Green, dicendosi onorata di esser stata accostata ad un nome pesante come quello di Quentin Tarantino.

"Ho visto! Sono davvero onorata del fatto che lei la pensi così" sono state le parole con cui Zendaya ha commentato l'endorsement della stessa Vivica A. Fox: "Ovviamente lei è incredibile ed è davvero un onore per me il fatto che abbia fatto il mio nome. Ma sapete com'è, è solo un'idea. Internet prende queste cose e ci monta su delle notizie" ha poi proseguito l'attrice.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere la star di Malcolm & Marie nel nuovo lavoro di Tarantino? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, anche Maya Hawke è stata accostata a Kill Bill Vol.3.