Kill Bill 3, il film verrà realizzato? Quentin Tarantino:'Non credo'

Da anni si parla di un possibile terzo volume di Kill Bill, dopo il successo del dittico dei primi anni 2000 diretto da Quentin Tarantino, con protagonista Uma Thurman nei panni di Beatrix Kiddo. Di recente il regista è tornato sull'argomento chiudendo le porte, apparentemente in maniera definitiva al sequel.

"Non credo" ha risposto Tarantino a domanda precisa sull'eventuale Kill Bill 3 "Il mio ultimo film parla di un critico cinematografico, un critico uomo. Ed è ambientato negli anni '70".

Il regista ha ribadito che il prossimo sarà l'ultimo lungometraggio di Quentin Tarantino, affermando che in seguito si occuperà di altri progetti. Tuttavia, nel 2021 Tarantino si mostrò entusiasta su Kill Bill 3:"Sarebbe fottutamente eccitante scegliere Uma e sua figlia Maya. Rivisitare i personaggi vent'anni dopo, immaginando La Sposa e sua figlia B.B. che hanno vissuto vent'anni di pace... Quella pace la vedo in frantumi e La Sposa e B.B. sono in fuga".



Un'ipotesi che ormai, a distanza di due anni, sembra definitivamente naufragata, anche se l'imprevedibilità di Tarantino potrebbe non chiudere mai del tutto la possibilità di vederlo realizzato:"No lo vedo all'orizzonte" ha dichiarato.

Per quanto riguarda l'ultimo film da regista Tarantino ha spiegato che solitamente gli ultimi film dei registi non sono i loro migliori:"Di solito i loro film peggiori sono gli ultimi. È il caso della maggior parte dei registi della Golden Age che hanno finito per girare i loro ultimi film alla fine degli anni '60 e '70 e poi è finita per essere la stessa cosa con i registi della New Hollywood che hanno realizzato i loro ultimi film tra la fine degli anni '80 e '90".



A gennaio Vivica A. Fox si è espressa su Kill Bill 3, ricordando che Tarantino decide in prima persona quando lavorare ad un film ma confessando che le piacerebbe partecipare ad un sequel di Kill Bill.