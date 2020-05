Kill Bill 3 si farà? Vivica A. Fox vuole la sua vendetta

Se mai Quentin Tarantino dovesse avere la possibilità e la voglia di realizzare Kill Bill 3, che a questo punto diventerebbe il suo ultimo film in carriera, Vivica A. Fox vuole assolutamente far parte del cast della pellicola. Ricordiamo che l'attrice era tra le vittime di Bellatrix nel primo volume dedicato alla sua vendetta contro Bill.

Ricordiamo che l'ipotetico terzo volume di Kill Bill dovrebbe avere al centro la vendetta della figlia di Vernita Green che nel primo volume si vedeva uccidere la madre da Bellatrix davanti ai suoi occhi, con quest'ultima che prima di andare via le suggeriva che se avesse voluto vendicarsi avrebbe potuto venirla a cercare. Vernita Green aveva il volto di Vivica A. Fox, che recentemente ha parlato proprio della suggestiva idea di un Kill Bill 3 mentre stava promuovendo il suo ultimo film, Arakansas.

"Oh mio Dio, non vedo l'ora. Ogni due anni ormai riemerge questa suggestione. Tutti dicono: 'Vivica, Kill Bill 3, stanno facendo un sequel di tutti i tuoi film' e io ogni volto rispondo 'penso che stiano aspettando solo che mia figlia cresca abbastanza'. E poi senti che Quentin si innamora nuovamente di Hollywood e poi ci ripensa. Prima dice 'ho chiuso', poi 'sono tornato', poi di nuovo 'ho chiuso'. L'ultima notizia che ho sentito diceva che lui e Uma ne avevano parlato e mi piacerebbe molto se capissero come andare avanti. Quentin è un grande con i flashback e nel trovare un modo per riportare in vita i suoi personaggi in un film. Quindi spero veramente che Vernita Green abbia la sua vendetta".

L'attrice si riferisce agli ultimi aggiornamenti che hanno circondato il progetto, ovvero la notizia secondo cui Tarantino e Uma Thurman si sono incontrati per discutere del terzo film della probabile trilogia.