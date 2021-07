Kill Bill 3, una fan-art immagina Maya Hawke come protagonista del film di Tarantino

Di un terzo capitolo di Kill Bill si parla praticamente da sempre: i fan di Tarantino non vedono l'ora di poter scoprire cosa ne è stato della Sposa dopo la tanto agognata vendetta ottenuta alla fine del secondo capitolo, e chi meglio della figlia di Uma Thurman per dare continuità al lavoro svolto dalla musa del nostro Quentin?

Il nome di Maya Hawke circolava già dall'esordio della giovanissima attrice nella terza stagione di Stranger Things, ma proprio in questi ultimi giorni Tarantino ha ammesso di non pensare ad altri che a lei come protagonista di Kill Bill vol.3. È abbastanza per cominciare a sognare?

Secondo il web decisamente sì, almeno stando a quanto vediamo in questi giorni sui social: tra i vari attestati di stima per la figlia di Uma Thurman ed Ethan Hawke, ad esempio, troviamo la fan-art del noto digital artist spdrmnkyxxiii che ritrae proprio la nostra Maya nel ruolo della figlia della Sposa.

Nelle idee di Tarantino, infatti, proprio la figlia del personaggio di Uma Thurman potrebbe essere il personaggio ideale intorno a cui costruire il terzo capitolo della saga: riuscireste ad immaginare una scelta migliore di Maya Hawke per il ruolo? Noi decisamente no! Per saperne di più, intanto, scoprite insieme a noi in che modo proprio Uma Thurman ispirò a Tarantino la storia di Kill Bill.