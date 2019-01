KiKi Layne si autocandida: vuole interpretare Tempesta degli X-Men!

Nonostante X-Men: Dark Phoenix debba uscire questo giugno, si pensa già al futuro dei mutanti al cinema, soprattutto vista l'acquisizione della Twentieth Century Fox da parte della Walt Disney Pictures.

Come ben noto, questa maxi-acquisizione permetterà ai Marvel Studios di introdurre i mutanti all'interno del loro Marvel Cinematic Universe sempre più in espansione.

E' anche chiaro che, a meno di sorprese, i mutanti verranno reboottati direttamente dai Marvel Studios in una nuova saga cinematografica che, dunque, andrà ad integrarsi a questo Universo Cinematografico in corso. E qualora un reboot degli X-Men venga annunciato, c'è già un'attrice pronta ad autocandidarsi per uno dei ruoli principali.

Stiamo parlando della giovane KiKi Layne, interprete dell'acclamato Se la strada potesse parlare che, nel corso di una nuova intervista con Variety, ha svelato di voler interpretare il personaggio di Tempesta in un potenziale reboot della saga: "Tempesta è l'immagine di me stessa, una donna di colore cosi potente. Penso sia una straordinaria immagine da avere. Vorrei interpretare veramente Tempesta. Oh beh, posso dirvi che i miei agenti già sono a lavoro a riguardo".

Il personaggio di Tempesta ha debuttato al cinema con il volto di Halle Berry nel 2000. L'attrice l'ha interpretata in un totale di quattro pellicole. Alexandra Shipp interpreta una versione giovanile dello stesso personaggio ed è apparsa per la prima volta in X-Men: Apocalisse del 2017, e la rivedremo quest'anno in Dark Phoenix.