Kiersey Clemons conferma che sarà ancora Iris West in Flash

In questi mesi, l'Universo Cinematografico della DC Comics è stato colpito da svariati rumor e voci di corridoio negative sul futuro dei film. Tra questi, un potenziale recasting del personaggio di Iris West, che era stato affidato all'attrice Kiersey Clemons.

Facciamo un passo indietro. L'attrice fu scelta dal regista Rick Famuyiwa quando era lui a bordo del progetto; l'uscita di scena di Famuywa nei mesi successivi, però, ha gettato un po' di ombre sul cast della pellicola e sul futuro della Clemons nei panni della West.

In particolare, Kiersey Clemons aveva preso parte alle riprese di Justice League, dove aveva una piccola parte proprio nei panni di Iris West ma il suo ruolo era stata completamente tagliato dalla versione cinematografica e, secondo alcuni rumor, sarebbe stata sostituita - tramite CGI - con un'altra attrice per una possibile versione home video.

Ora la stessa Clemons, ospite del The Conan O'Brien Show, ha confermato, una volta per tutte, che interpreterà ancora Iris West nel film dedicato al personaggio di Flash che sarà diretto dal duo John Francis Daley & Jonathan Goldstein. Secondo gli ultimi report, il film non adatterà più la famosa run a fumetti "Flashpoint" come precedentemente annunciato; Ezra Miller riprenderà i panni di Flash anche in questo nuovo film che, ricordiamo, non ha ancora una data di uscita.