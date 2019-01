Kiernan Shipka e Jacob Batalon tra i protagonisti di Let It Snow di Netflix

Netflix ha annunciato nelle ultime ore il cast completo dell'adattamento cinematografico di Let It Snow, libro scritto tra gli altri da John Green - sono più storie - e che può vantare nella sua trasposizione nomi come quelli di Kiernan Shipka (Le terrificanti avventure di Sabrina) e di Jacob Batalon (Spider-Man: Far From Home).

Tra gli altri attori annunciati figurano inoltre Isabela Moner (Soldado, Dora l'Esploratrice), Shameik Moore, Odeya Rush, Miles Robbins (Blockers), Anna Akana e Joan Cusack.



La compagnia di streaming on demand ha acquisito i diritti per il romanzo Let It Snow: Three Holiday Romances: il libro è composto da tre storie, "A Cheertastic Christmas Miracle" di John Green, "The Jubilee Express" di Maureen Johnson e "The Patron Saint of Pigs" di Lauren Myracle. Tutte e tre le storie hanno come protagonista un adolescente di Gracetown durante una tempesta di neve che si abbatte sulla città nel periodo natalizio. Il protagonista varia però di racconto in racconto.

Stando a quanto riportato, il film sarà composto da tutti e tre gli episodi, le cui riprese dovrebbero iniziare nelle prossime settimane. Il progetto è stato affidato all'esordiente Luke Snellin, associato al progetto già nel 2016, quando i diritti erano ancora in mano alla Universal. La sceneggiatura iniziale del film è stata scritta da Kay Cannon (Pitch Perfect), ma è stata successivamente revisionata da Scott Neustadter e Michael Weber, vale a dire lo stesso duo di sceneggiatori che ha adattato i romanzi di Green Colpa delle Stelle e Città di Carta.

Il progetto fa parte del tentativo di Netflix di creare nuove commedie romantiche, sull'onda del successo ottenuto con i film The Kissing Booth e To All the Boys I've Loved Before. La compagnia sta già lavorando al sequel di quest'ultimo.