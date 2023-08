Kiernan Shipka, guai per Sabrina: il nuovo horror Totally Killer accusato di plagio

La nuova commedia horror di Blumhouse Totally Killer, che vede protagonista la star de Le terrificanti avventure di Sabrina Kiernan Shipka, in queste ore è stata accusata di plagio dal regista Todd Strauss-Schulson.

L'autore dell'horror The Final Girls, come potete vedere in calce all'articolo, è comparso sul social network X per commentare le prime foto ufficiali di Totally Killers, lasciando a corredo della notizia una frase alquanto piccata: "Ma non ho già fatto io questo film?", scatenando il divertimento dei fan che avevano già trovato diverse similitudini tra le trame dei due film.

Per chi non lo sapesse, The Final Girls è un meta-horror in larga parte apprezzato dalla critica (come dimostrato dal suo punteggio Rotten Tomatoes del 74%) che racconta la storia - omaggio a Scream di Wes Craven - di un gruppo di ragazze che durante la proiezione di un film slasher horror si ritrovano accidentalmente catapultate all'interno del film stesso (neanche fosse una commedia alla Woody Allen) e per sopravvivere in questo mondo pericoloso dovranno mettere a frutto le loro conoscenze cinematografiche in fatto di horror. Ora, in effetti, Totally Killer sembra presentare una trama fondamentalmente identica, poiché il film distribuito da Prime Video vedrà la protagonista il trasportata in una realtà alternativa cui dovrà affrontare un pericoloso assassino. Le somiglianze tra i due film, poi, non finiscono qui: come The Final Girls, Totally Killer è incentrato su una protagonista che ha perso sua madre, che ritroverà proprio nella realtà alternativa nella quale viene catapultata.

Totally Killer arriverà su Prime Video dal 6 ottobre prossimo. Si tratta del primo di due film con Kiernan Shipka in arrivo sulla piattaforma, dato che a Natale l'attrice sarà vista al fianco di Dwayne Johnson e Chris Evans nell'atteso e misterioso action natalizio Red One.