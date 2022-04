Kid Cudi entra nel cast di Silent Night, l'action 'muto' diretto da John Woo

Le riprese di Silent Night sono ufficialmente iniziate da qualche giorno, e adesso il nuovo film del leggendario regista hongkongese John Woo ha aggiunto al proprio cast anche Kid Cudi, la superstar musicale da qualche tempo affacciatasi sul mondo del cinema e delle serie tv.

Il musicista 38enne, visto recentemente nel film di Netflix candidato all'Oscar Don't Look Up e nell'acclamata serie tv di Luca Guadagnino We are who we are, apparirà al fianco del protagonista Joel Kinnaman e le altre star già annunciate per il cast, Harold Torres e Catalina Sandino Moreno: le riprese sono attualmente in corso a Città del Messico. Kid Cudi ha confermato ufficialmente la notizia sulla sua pagina ufficiale del social network Twitter, commentando: "Non vedo l'ora che tutti voi vedano questo capolavoro del DIO John Woo".

Il film vedrà il personaggio di Kinnaman, Godlock, mettersi in viaggio per vendicare la morte di suo figlio dopo che questi è rimasto ucciso nel fuoco incrociato di una sparatoria fra gang scatenatasi nel giorno della vigilia di Natale. Secondo quanto riportato, Kid Cudi dovrebbe interpretare un detective, chiamato Dennis Vassel. Il produttore Joe Gatta ha dichiarato a Deadline: "In base a ciò che abbiamo visto finora sul set, è chiaro che Scott ha una presenza e una gravitas incredibili. Rappresenta un'aggiunta potente a questo cast stellare".

Il mese scorso, Kid Cudi ha confermato che dirigerà Teddy per Netflix: sarà il suo esordio alla regia nel lungometraggio, che interpreterà e co-sceneggerà.