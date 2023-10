Kick-Ass, il reboot cinematografico è realtà! Riprese pronte, novità anche su Kingsman 3

In occasione del New York Comic-Con, il regista di Kick-Ass e Kingsman Matthew Vaughn ha rivelato grossi aggiornamenti in merito al reboot della prima saga e alla continuazione della seconda, il cui terzo capitolo è atteso dai fan ormai da anni.

Vaughn, che ha diretto Kick-Ass e prodotto Kick-Ass 2 e firmato anche tutti i film della saga di Kingsman, compreso il recente prequel The King's Man, ha rivelato che una volta che saranno conclusi i lavori sul suo nuovo film (un progetto inedito e ancora sconosciuto che arriverà dopo il suo prossimo film Argylle, con Henry Cavill e Dua Lipa) le riprese del reboot di Kick-Ass potranno iniziare immediatamente.

"Ho un grande aggiornamento per voi: molto presto inizieremo a girare Kick-Ass The Reboot", ha spiegato Vaughn. "Posso dire che sarà diverso da qualsiasi cosa sia mai stata fatta prima in un film. Il che è molto, molto eccitante per me. Adoro davvero tanti i primi due film della saga, e in cuor mio vorrei fare un Kick-Ass 3 con quei personaggi, ma questo progetto servirà come una sorta di sorbetto per pulire il palato, non so se mi spiego. Il nuovo film avrà lo spirito del primo Kick-Ass ma fatto in un modo più moderno: Kick-ass aiutò a cambiare la percezione su cosa possono fare i film di supereroi, e questo reboot lo farà di nuovo. Ma non posso dire altro, mi dispiace."

Per quanto riguarda l'attesissimo Kingsman 3, invece, l'autore ha anticipato: "L'anno prossimo, quando avremo finito i lavori sul reboot di Kick-Ass, realizzeremo anche Kingsman 3...".

Insomma, si prevedono mesi di fuoco per Matthew Vaughn e la sua troupe: vi terremo aggiornati.