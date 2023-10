Kick-Ass, Matthew Vaughn svela nuovi dettagli sul reboot: 'Sarà ancora più folle'

Kick-Ass fu la pellicola che lanciò ufficialmente il talento di Matthew Vaughn e rivoluzionò il modo di concepire i film sui supereroi fondendo umorismo nero e satira. Insomma, può essere definito come un predecessore (meno radicale) di The Boys. Al NYCC, il regista è tornato a parlare del reboot.

Vaughn al NYCC ha annunciato un nuovo film di Kick-Ass ambientato nell'epoca moderna che, da molti punti di vista, potrebbe essere ancor più radicale della pellicola del 2010 e del suo sequel. Durante il suo panel al Comic-Con di New York il regista ha anticipato qualcosa parlando della grandezza del progetto e di come, il suo obiettivo sia quello di spingere ancor di più sull'acceleratore. Vaugh, infatti, ha dichiarato di aver scritto qualcosa di ancor più folle rispetto a ciò che arrivò al cinema nel 2010 con il primo capitolo.

Oltre ad aver dato una nuova dimensione ai film sui supereroi, Kick-Ass ha avuto il merito di aver lanciato la carriera di un giovanissimo Aaron Taylor Johnson. Parlando del reboot, Vaughn ha cominciato ad anticipare qualcosa. "Abbiamo scritto qualcosa che è così fottutamente folle, che ne sono davvero entusiasta. E sarà probabilmente annunciato tra circa sei mesi, o un anno, perché voglio che venga lanciato come si deve. I ragazzi con cui lo stiamo realizzando, stanno facendo un film che uscirà l'anno prossimo e che inizierà la prossima settimana, di cui mi è stato detto di non parlare. Kick-Ass è molto importante per me, a livello personale" ha concluso il regista.

Già qualche anno fa, Matthew Vaughn aveva annunciato un grande reboot di Kick-Ass entro due anni, facendo sperare ai fan della saga. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!