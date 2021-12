Kick-Ass, Matthew Vaughn rivela: 'Ci sarà un grosso reboot entro i prossimi due anni'

In un mondo in cui remake e reboot sono ormai all'ordine del giorno non desta scalpore il fatto che una saga risalente ad appena dieci anni fa cominci a tornare in auge in tal senso: Kick-Ass, d'altronde, ha sempre potuto contare su un certo zoccolo duro di fan, per cui perché non sfruttare il momento così favorevole ai cinecomic?

Già recentemente Chloe Grace Moretz si era espressa a favore di un possibile terzo film della serie: un'idea che potrebbe diventare ben presto decisamente concreta, prendendo però la forma di un reboot e non di un secondo sequel.

Questo, almeno, è quanto traspare dalle parole di Matthew Vaughn: "Oh, vedrete un grande reboot, un grande reboot di Kick-Ass tra un paio d'anni. Un grande reboot... È una cosa così folle che non posso dire altro per ora. Ma siamo pronti a partire. I diritti torneranno a noi nei prossimi due anni, quindi ci sarà un reboot che farà dire alla gente: 'Questo è pazzo'" sono state le parole del regista.

Vaughn, comunque, non ha rilasciato anticipazioni circa un eventuale nuovo cast del film: 'Non ve lo dirò". Vi piacerebbe rivedere Aaron Taylor-Johnson e Chloe Grace Moretz nei loro ruoli? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione di Kick-Ass.