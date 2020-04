Kick-Ass compie dieci anni: Aaron Johnson e Chloe Grace Moretz lo ricordano sui social

Il 16 aprile 2010 usciva nelle sale americane Kick-Ass, primo capitolo dell'adattamento cinematografico dell'omonimo fumetto di Mark Millar e John Romita Jr. diretto per il grande schermo dal regista Matthew Vaughn.

Il film, con protagonisti Aaron Johnson e Chloe Grace Moretz, ebbe un ottimo successo di critica e un buon apprezzamento da parte del botteghino, per lo meno tale da giustificare anche la produzione di un sequel, Kick-Ass 2, arrivato nel 2013 ma per il quale Vaughn curò soltanto la produzione (la regia venne affidata a Jeff Wadlow).

Johnson ha ricordato l'uscita originale del film con un post sulla sua pagina Instagram, che potete vedere come al solito in calce all'articolo.

Anche se abbastanza dimenticato oggi, può essere considerato un precursore del cinecomic rated-r à la Deadpool e Birds of Prey, scurrile violento e molto politicamente scorretto, e pieno di riferimenti al cinema con citazioni a Scarface, Taxi Driver e altre ancora: la storia racconta di Dave Lizewski, un normale studente di liceo senza alcuna particolare caratteristica o abilità che, appassionato di fumetti di supereroi, decide di diventare un vigilante nella reale New York City; acquista una tuta verde su eBay, e armato con due manganelli, inizia a pattugliare le strade del quartiere diventando molto popolare ... ma tutto cambia quando finisce col mettersi nei guai con gente davvero pericolosa.

Il sodalizio fra Vaughn e Mark Millar sarebbe continuato in Kingsman, serie cinematografica molto più fortunata che sta per tornare con un terzo capitolo e della quale Vaughn ha curato tutte le sceneggiature e tutte le regie: per altri approfondimenti guardate il trailer di The King's Man e recuperate la nostra recensione di Kick-Ass.