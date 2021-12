Kick Ass, Chloë Grace Moretz: 'Un terzo film? Mi piacerebbe, a patto che...'

Nel 2018 Chloë Grace Moretz diceva di aver chiuso con Hit-Girl e Kick-Ass, ma sembra che l'attrice abbia ora cambiato idea. La ragazza ha rivelato infatti che tornerebbe volentieri per un nuovo film, ma ad una condizione.

Ospite al Tonight Show starring Jimmy Fallon, l'attrice di Tom & Jerry e Hugo Cabret Chloë Grace Moretz ha infatti aperto alla possibilità di un terzo film della saga action diretta da Matthew Vaugh quando il conduttore ha cercato di avere risposta su alcune voci del web.

"C'è un rumor sul fatto che Kick-Ass 3 sia in lavorazione..." ha esordito Jimmy Fallon.

"Mi piacerebbe davvero realizzare un terzo film di Kick-Ass. Credo che sarebbe davvero divertente vedere Hit-Girl da adulta, e come è diventata la sua vita" facendo intendere che si tratta in realtà solo di rumor infondati (o che se non lo sono, non può certo dire alcunché al riguardo) "Ma dovrebbe essere perfetto. Dovrebbe essere approvato su tutta la linea, e questo vuol dire che Aaron Taylor Johnson e Chris Mintz-Plasse e il resto della crew dovrebbero essere tutti di ritorno".

"Però sì, certo, mi piacerebbe, sarebbe sicuramente divertente" conclude poi, con Jimmy Fallon che risponde "Ah, perfetto, allora lo inizierò a scrivere" e Moretz che ribatte "Beh, allora potresti essere tu Kick-Ass questa volta... Ma non dirlo ad Aaron!".