Kick-Ass, annunciato il nuovo film Stuntman! Ma non abbiamo capito com'è legato alla saga

La nuova incarnazione della saga di Kick-Ass è ufficiale, con il regista Matthew Vaughn che in queste ore ha annunciato il nuovo misterioso episodio, intitolato The Stuntman.

Come si legge su Variety, il film sarà diretto dallo stuntman diventato regista Damien Walters, e racconterà la storia di due fratelli che diventano degli stuntman. Il film, attualmente in produzione, è prodotto dalla Marv Studios di Vaughn insieme alla Zebbo Productions di Walters e dovrebbe essere presentato al Festival di Toronto entro la fine dell’anno oppure al Sundance Film Festival all'inizio del 2025, ma la cosa interessante è che farà parte di una nuova trilogia di Kick-Ass, secondo lo stesso Matthew Vaughn. Ancor più curioso, è il fatto che The Stuntman sarà il secondo episodio di questa nuova saga.

Il primo film della trilogia, anch'esso prodotto da Vaughn e sempre diretto da Walters, si intitolerà School Fight e racconterà la storia di 'un adolescente impegnato in una faida liceale con un rivale in amore'. Le riprese si sono già concluse nel 2022, ma il film non è ancora stato distribuito. Insieme i due film porteranno ad un terzo capitolo, che completerà il reboot di Kick-Ass.

Per provare a riassumere, la trilogia sarà composta da 'School Fight', The Stuntman e infine Kick-Ass: "Sono tutti collegati" ha confermato Vaughn. Il progetto è particolarmente ambizioso (per non dire cervellotico) e l'estate scorsa Vaughn e Walters hanno acquisito congiuntamente un sito di circa 50mila metri quadrati nel Derbyshire, in Inghilterra, che intendono trasformare in uno studio cinematografico e in una struttura per l'addestramento degli stunman.