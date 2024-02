Kick-Ass 3 era troppo simile a Deadpool 3? La preoccupazione di Matthew Vaughn

Il reboot di Kick-ass sarà l’ultima parte della trilogia, e Matthew Vaughn, regista del film, ha rivelato di aver avuto delle preoccupazioni iniziali dovute a un’eventuale somiglianza con Deadpool 3.

Quindi perché il titolo non è Kick-ass 3? Perché Kick-ass il reboot non avrà nessuno dei personaggi apparsi in precedenza. Matthew Vaughn, in un’intervista con The Playlist, ha svelato la sua preoccupazione per la somiglianza tra il suo film e Deadpool 3 dopo aver scoperto le premesse della pellicola con protagonista Ryan Reynolds. Queste le sue parole:

“So qualcosa di [Deadpool 3] ma non mi è permesso parlarne. Ma posso solo dirvi quello che so. Mi ha entusiasmato così tanto che comprerò un biglietto per il weekend di apertura perché ridevo e ridevo. E all'epoca avevo un po' di timore perché pensavo: "Oh mio Dio, sembra proprio quello che stiamo facendo con 'Kick-Ass'". Ma penso che possiamo sopravvivere entrambi".

Vaughn ha poi divulgato qualche piccolo dettaglio sulla sua nuova pellicola: “La battuta più importante in 'Kick-Ass' è stata... due battute... 'perché tutti vogliono essere Paris Hilton e nessuno vuole essere Spider-Man' - che penso sia affascinante perché ricordate che era una cosa nuova... l'intera faccenda delle reality star, era una cosa grossa, e 'Senza potere non c'è responsabilità', quindi questi erano i due ganci. Abbiamo preso queste due idee e ora ci dobbiamo riflettere su. Kick-Ass", il reboot, è un riflesso del mondo in cui viviamo e di quello che è successo ai film di supereroi e ai fumetti e di dove siamo ora. Non è quello che tutti si aspettano, ma ci sarà abbastanza da far dire alla gente: "Ok, è diverso, ma è dannatamente bello".