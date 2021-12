Kick-Ass 3 non si farà, ma Matthew Vaughn promette: 'Il reboot è pronto'

Impegnato nel tour promozionale del suo nuovo film The King's Man, prequel della saga di Kingsman - Secret Service, il regista Matthew Vaughn è tornato a parlare del terzo film del franchise di Kick Ass.

Il regista ha confermato che Kick-Ass 3 non si farà, ma allo stesso tempo ha promesso ai numerosi fan della saga tratta dall'acclamato fumetto di Mark Millar che un reboot è già in lavorazione ed arriverà nel giro di due anni. Ha detto Vaughn: “Abbiamo un grande reboot di Kick-Ass in arrivo tra due anni. Sarà una grande ripartenza per la saga cinematografica. È un'idea così fottutamente pazza che non posso parlarne. Ma è un progetto pronto, e sta per partire. Tra due anni i diritti torneranno a chi di dovere e poi potremo procedere.

Con due nuovi protagonisti necessari per sostituire Aaron Taylor-Johnson e Chloë Grace Moretz, entrambi resi famosi dopo il grande successo del primo film della saga, Vaughn ha aggiunto che la ricerca del casting per il reboot è attualmente in corso e che la produzione è pronta a partire non non appena la questione dei diritti sarà risolta. “Non voglio rivelare dettagli, ma posso dire che non sarà ciò che vi aspettate. E avrò bisogno di attori molto coraggiosi per interpretare il nuovo Kick-Ass perché l'idea li spaventerà a morte."

Il regista ha anche voluto sottolineare come, per alcuni aspetti, l'originale Kick-Ass, uscito nel 2010, era in anticipo sui tempi: "Penso che Kick-Ass abbia dato il là ad un nuovo genere", ha detto Vaughn. “Tutti dicevano, oh, non puoi fare un film di supereroi vietato ai minori. Nessuno vorrà vedere un supereroe rated-R. Non puoi farlo. Non puoi farlo. E invece l'abbiamo fatto ed è stato fantastico."

In passato, il creatore della serie Mark Millar aveva ipotizzato una serie tv di Kick Ass: secondo voi in cosa consisterà il reboot di Vaughn? Ditecelo nei commenti.