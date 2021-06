Khaby Lame, la star di TikTok rivela: 'Lavorerò con Will Smith il prossimo autunno!'

Le cose stanno andando piuttosto velocemente per Khaby Lame: 21 anni compiuti lo scorso marzo, il nostro è ormai una delle star di TikTok più seguite al mondo, con ben 64 milioni di follower sul noto social e altri 18 su Instagram. Ma cosa riserva il futuro al ragazzo nato in Senegal e cresciuto a Chivasso?

Le prospettive sono davvero interessanti, almeno stando a quanto rivelato da Lame stesso nel corso di un'intervista rilasciata a Selvaggi Lucarelli per TPI: "Girerò un video con Will Smith, in autunno dovrei andare in America" ha svelato il nostro parlando dei suoi progetti per l'immediato futuro.

I sogni, però, lo riportano al di qua dell'oceano: il desiderio più grande di Khaby Lame è infatti quello di girare un film con Checco Zalone. "Sognavo di fare il comico. Guardavo Il principe di Bel-Air con Will Smith, i film di Checco Zalone, di Eddy Murphy e facevo già il pagliaccio con gli amici. A me piace far ridere le persone. Però voglio dire che la vita dell’operaio, pure se non dovessi riuscire a diventare un attore comico, non mi dispiace. [...] Vorrei fare un film con Checco Zalone. ‘Tolo tolo’ era bellissimo, lui è diverso dagli altri comici, fa cose più mature" si legge nell'intervista.

Fate anche voi parte dei fan di Khaby Lame? Cosa ne pensate dei suoi nuovi progetti? Diteci la vostra nei commenti! Lo scorso maggio, intanto, Khaby Lame ha superato addirittura Mark Zuckerberg su Instagram.