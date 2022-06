Kevin Spacey in tribunale a Londra: l'attore 'nega con forza' le accuse di molestie

Non sembrano aver fine le vicende legali che vedono coinvolto Kevin Spacey: la star di American Beauty, da anni nell'occhio del ciclone a causa di alcune accuse di molestie sessuali, è finito nuovamente al centro dell'attenzione in seguito a delle nuove denunce a suo carico recapitate all'attore durante le ultime settimane.

A Spacey sono arrivate quattro nuove denunce per molestie dall'Inghilterra, con la star di House of Cards accusata da tre uomini di averli costretti ad "attività sessuali di tipo penetrativo": l'attore, com'è noto, ha immediatamente preso atto della cosa, annunciando di volersi presentare volontariamente in tribunale per occuparsi della sua difesa.

Proprio in tribunale Spacey si è dunque presentato proprio in queste ore allo scopo di chiarire la vicenda: della difesa della star de I Soliti Sospetti e Seven si è occupato l'avvocato Patrick Gibbs, che, stando a quanto riportato da Associated Press, ha ribadito che il suo cliente "nega strenuamente di aver commesso in questo frangente alcun tipo di atto criminale".

Quella di oggi è stata comunque un'udienza preliminare, con i procedimenti ufficiali che prenderanno invece il via soltanto il prossimo 14 luglio. Vedremo, a questo punto, quali saranno i risvolti di quest'ennesima, spiacevole vicenda che vede coinvolto Kevin Spacey: l'attore, intanto, è recentemente apparso nel primo trailer di Peter Five Eight, film che vede il suo ritorno sul grande schermo dopo anni di assenza per i motivi che ben conosciamo.