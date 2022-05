Kevin Spacey torna in scena! Sarà nel cast di 1242 - Getaway to the West

Kevin Spacey sembra aver intrapreso un percorso di lento riavvicinamento a Hollywood: la star di American Beauty e I Soliti Sospetti, lontana da anni dalle grosse produzioni per le note vicende legali relative alle accuse di molestie, figurerà infatti prossimamente tra i protagonisti di questo 1242 - Getaway to the West.

Non si tratta, in effetti, della prima volta assoluta di Spacey dopo lo scandalo: già lo scorso anno avevamo visto l'attore in L'Uomo che Disegnò Dio, film di Franco Nero che, però, non fu certo forte di una distribuzione in grande stile.

Con 1242 - Getaway to the West Spacey tornerà invece presumibilmente a farsi vivo sui grandi schermi di tutto il mondo: il film diretto da Peter Soos narrerà la storia di Batu Khan, pronipote del leggendario Gengis Khan, soffermandosi in particolare sull'incontro con un uomo che, proprio nel 1242, fermò il celebre condottieri deciso a muoversi alla conquista dell'Europa, dando di fatto il via alla sua caduta.

Nel cast troveremo, oltre al già citato Kevin Spacey, anche Christopher Lambert, Terence Stamp, Jeremy Neumark-Jones e Genevieve Florence: le riprese dovrebbero prendere il via il prossimo ottobre. Nell'attesa di saperne di più, comunque, vi lasciamo qui il videomessaggio con cui Kevin Spacey parlò della sua situazione in seguito al suo allontanamento da Hollywood.