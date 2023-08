Kevin Spacey torna al cinema dopo l'assoluzione? Ecco quando uscirà il suo nuovo film!

Ora che il tribunale ha assolto Kevin Spacey per tutte le molestie sessuali, resta da chiedersi quando e se avverrà un suo ritorno nell'industria cinematografica: stando ad alcune indiscrezioni, il prossimo film dell'attore di House of Cards, I soliti sospetti e American Beauty potrebbe arrivare già entro la fine del 2023.

"Sono enormemente grato alla giuria" ha affermato Spacey, "per aver dedicato tutto il tempo necessario per esaminare le prove e i fatti, attentamente, prima di prendere una decisione. Il risultato finale mi onora".

Riguardo la sua carriera futura, invece, Peter Five Eight è stato proiettato a Cannes nell'estate 2023, mentre la scelta per il ruolo in Control (film indipendente britannico) risale al novembre dell'anno precedente. È lo stesso Gene Fallaize, sceneggiatore e regista della pellicola, ad annunciare che il suo progetto potrebbe debuttare nei cinema inglesi e statunitensi entro la fine dell'anno. In un'altra occasione, Gene Fallaize difese Kevin Spacey, dichiarandosi "non pentito di averlo scelto".

"Vorremmo avere il film nei cinema già a dicembre" ha aggiunto Strath Hamilton, co-CEO della società di distribuzione TriCoast Wordwide, soprattutto considerando le "conversazioni serie" inerenti l'iter produttivo. Prima del verdetto, infatti, la società era "molto preparata all'ovvia possibilità che quelle accuse si sarebbero dimostrate false, con tutti gli acquirenti negli Stati Uniti e nel Regno Unito che ne derivavano".

Control è incentrato su un ministro del governo (Lauren Metcalfe), il quale, a seguito di una relazione col Primo Ministro (Mark Hampton), viene rapito dopo che la sua auto è stata dirottata. Spacey non presenzierà direttamente negli eventi narrati, ma presterà la propria voce all'invisibile antagonista.

In chiusura, ricordiamo tutti i progetti da cui Kevin Spacey fu escluso per le accuse di molestie.