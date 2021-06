Kevin Spacey a Torino per le riprese de L'uomo che disegnò Dio: la foto con Franco Nero

Kevin Spacey è sbarcato ufficialmente in Italia per le riprese de L'uomo che disegnò Dio, nuova pellicola drammatica diretta da Franco Nero che firmerà il ritorno dell'attore sul set a quattro anni di distanza dalle accuse di molestie sessuali che hanno compresso la sua carriera a Hollywood.

L'ex star di House of Cards in questo momento si trova a Torino per la produzione del film, e Ansa ha pubblicato una sua foto in compagnia del regista.

Oltre a Spacey, il cast del lungometraggio include anche Robert Davi, Stefania Rocca, Massimo Ranieri, Simona Nasi, Diana DeII'Erba, Diego Casale, Andrea Cocco, Vittorio Boscolo, l'americana Sofia Nistratova e gli esordienti Isabel Ciammaglichella e Wehazit Efrem Abrham.

Ispirato ad una storia vera, il film racconta la storia di Emanuele, un artista solitario e cieco che possiede il dono straordinario che realizzare dei ritratti realistici solamente ascoltando le voci dei propri soggetti. La sua vita viene sconvolta quando la sua "magia" diventa virale per via di un video che inizia a fare il giro della rete: Emanuele viene infatti notato dal "Talent Circus", uno show televisivo che sfrutta gli straordinari talenti per fare audience.

Intanto, Paul Schrader ha difeso il ritorno di Kevin Space sul set dopo le numerose polemiche che si sono riversate sui social.