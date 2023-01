Kevin Spacey a Torino, arrivano le prime polemiche per il premio del Museo del Cinema!

Ormai pronunciare il nome di Kevin Spacey provoca polemiche istantanea. L'attore sarà premiato dal Museo del Cinema di Torino con la Stella della Mole ma ciò pare abbia scatenato tantissime critiche legate al fatto che Spacey è ancora sottoposto ad inchiesta per molestie.

Il museo è stato fin da subito bersaglio delle critiche per aver scelto di premiare una figura che, negli ultimi anni, è diventata particolarmente ambigua ed impopolare. L'attore, infatti, sta ancora scontando alcune accuse di molestie rese note sull'onda del movimento MeToo. A scagliarsi per prime contro la scelta del museo è stato un collettivo di attrici chiamato Amleta che, tuttora, continua a spingere per un ripensamento.

Nonostante Kevin Spacey si sia dichiarato non colpevole delle accuse, le polemiche non si sono assolutamente fermate. L'attore di House of Cards, oltre ad essere premiato terrà una masterclass. Il direttore del museo, Enzo Ghigo, sembra non abbia alcuna intenzione di tirarsi indietro avendo come obiettivo premiare la carriera artistica di Spacey e lasciar "fuori" le vicende giudiziarie e personali dell'uomo. Già arrivato a Torino, l'attore è stato avvistato più volte tra le strade della città.

Dopo le ultime accuse avanzate Kevin Spacey ha abbandonato il suo ruolo di Gengis Khan dopo esser stato annunciato nella pellicola 1242 - Getaway to the West. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!