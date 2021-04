Kevin Spacey, il surreale retroscena: la star ha ballato e cantato durante una deposizione

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, Kevin Spacey ha raggiunto una "massa critica" di azioni legali riguardo le accuse di cattiva condotta sessuale che rendono sempre meno probabile il suo ritorno a Hollywood.

In un lungo articolo in cui vengono illustrati tutti i problemi legali che la star ha affrontato e sta affrontando in questi anni, comprese le accuse di "palpeggiare le persone" sul set di House of Cards, il sito ha raccontato di un evento molto particolare avvenuto durante una dei processi.

A quanto pare, nel bel mezzo di una deposizione i cui dettagli sono tenuti sotto segreto perché gran parte delle indagini sono state rimandata a causa della pandemia, Spacey si sarebbe esibito letteralmente in una performance di canto e ballo.

"Dopo oltre un anno di contenziosi negoziati privatamente, il caso Spacey è stato sottoposto a un giudica nel febbraio 2020, poco prima dell'inizio del lockdown per la pandemia" si legge nell'articolo. "Ma come ogni cosa nel nuovo bizzarro mondo di Kevin Spacey, il procedimento legale è diventato rapidamente surreale. Ad un certo punto della sua deposizione, Spacey si è alzato dal suo posto e si è esibito in una performance di canto e ballo nella sala conferenza."

Le ultime dichiarazioni dell'attore sulla questione delle accuse risalgono a maggio 2020, quando Spacey aveva parlato della sua pausa forzata dalla recitazione.