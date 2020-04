Kevin Spacey, che fine ha fatto la star dopo gli scandali?

Furono un fulmine a ciel sereno quelle accuse a carico di Kevin Spacey, nell'autunno di tre anni fa: nel giro di pochi giorni uno degli attori più amati di sempre vide la sua carriera precipitare in un baratro dal quale uscire è tutt'altro che facile. Ma qual è la situazione dell'attore di American Beauty tre anni dopo lo scoppio della bomba?

Ad oggi, in realtà, la carriera di Spacey sembra ancora vagare in un limbo alla ricerca di una direzione nuova da intraprendere: Hollywood non sembra intenzionata a tornare sui propri passi in tempi brevi (se alcune delle accuse a lui rivolte sono state archiviate, d'altronde, altri procedimenti a carico dell'attore sono ancora in corso), e in effetti non si ricordano apparizioni del vecchio Kevin sul grande schermo dall'epoca dei fatti.

Ricorderete tutti sicuramente il caso di Tutti i Soldi del Mondo, film le cui riprese erano state praticamente concluse e in cui il personaggio di Spacey fu sostituito frettolosamente da Christopher Plummer, segno inequivocabile di una Hollywood post-Weinstein che con l'attore de I Soliti Sospetti sembra non voler avere alcun tipo di contatto.

Le ultime apparizioni di Spacey risalgono dunque ad alcuni video postati su Instagram nella seconda metà del 2019, nei quali l'attore invitava i suoi fan a non lasciarsi andare a giudizi troppo frettolosi e ad attendere l'evolversi delle vicende, e a quell'apparizione improvvisa in una Roma di mezza estate, intento a declamare la poesia Il Pugile a Riposo davanti a un pubblico meravigliato.

Resta, dunque, l'amarezza per una carriera brillante macchiata (indelebilmente?) da vicende che attendono comunque ancora di essere del tutto chiarite, nonostante le ammissioni dello stesso Spacey lascino immaginare che, effettivamente, ci sia almeno un fondo di verità. Sul futuro artistico dell'attore, ad oggi, fare delle ipotesi è impresa quanto mai difficile.