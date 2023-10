Kevin Spacey, standing ovation a Oxford per la master class contro la cancel culture

Kevin Spacey è pronto a tornare nell’industria cinematografica dopo la fine del processo che lo ha visto coinvolto a Londra. Nel suo primo intervento pubblico dopo il giudizio, l’attore ha parlato all’università di Oxford leggendo un pezzo di Shakespeare che in molti hanno considerato come una critica alla pratica della cancel culture.

Dopo aver parlato del rifiuto di un cinema di Londra di presentare la première dell’ultimo film di Kevin Spacey, torniamo a parlare del protagonista di I Soliti Sospetti per riportare la notizia della sua presenza all’università di Oxford per una manifestazione in onore del filosofo Roger Vernon Scruton, morto nel 2020 e oggetto, nell’ultimo periodo della propria vita di una campagna di boicottaggio a causa di alcune frasi offensive prese, apparentemente, fuori contesto.

Per l’occasione Spacey si è esibito nella lettura di una scena di un testo shakesperiano, Timone d’Atene, ritenuto da molti interessante dal punto di vista della critica della pratica della cosiddetta cancel culture. L’attore è stato introdotto sul palco dall’avvocato Douglas Murray, editore di The Spectator.

Timone d’Atene racconta di un ricco cittadino della capitale greca che, dopo aver aiutato la propria compagnia elargendo parte della sua ricchezza, si ritrova abbandonato da tutti una volta perso il suo status finendo per allontanarsi dal genere umano per vivere in isolamento in una grotta.

Kevin Spacey non ha fornito un contesto alla lettura, ma visto il modo in cui il testo è percepito e dati i suoi recenti trascorsi è probabile che la cosa sia legata all’abbandono subito da parte di Hollywood e del mondo della cultura a seguito delle accuse di violenza sessuale cui ha dovuto rispondere.

La sala ha accolto con una standing ovation il discorso dell’attore e, a proposito del protagonista di Seven e continuando a parlare della sua carriera, vi lasciamo a un articolo che riporta tutti i progetti da cui fu escluso Kevin Spacey a seguito delle accuse ricevute.