Kevin Spacey sostituito da Christopher Plummer in Tutti i soldi del mondo!

Colpo di scena nella vicenda che riguardae le numerose accuse di molestie sessuali che hanno investito l'attore premio Oscar. La Sony Pictures ha deciso di rimuovere Spacey dal film Tutti i soldi del mondo die di sostituirlo con, mantenendo la data d'uscita mondiale prevista per il 22 dicembre.

Inizialmente la Sony stava riflettendo sul possibile slittamento della release del film al 2018, escludendolo di fatto dalla stagione dei premi.

Kevin Spacey nel film recita il ruolo del miliardario J. Paul Getty nella vera storia del rapimento di John Paul Getty III (Charlie Plummer) e del tentativo della madre (Michelle Williams) di convincere il nonno del ragazzo a pagare il riscatto.

A prendere la decisione di rimuovere Kevin Spacey è stato il regista e produttore, Ridley Scott, in accordo con Dan Friedkin e Bradley Thomas della Imperative Entertainment, insieme al cast e alla crew, inclusi Michelle Williams e Mark Wahlberg.

Scott ha ritenuto che fosse la decisione più giusta per non penalizzare il lavoro della troupe e del cast artistico, richiamando Christopher Plummer, inizialmente la prima scelta per il ruolo ma scartato perché la Sony si dimostrò categorica nel volere un nome con più appeal.

L'allontanamento di Kevin Spacey da Tutti i soldi del mondo segue la sospensione dalla serie House of Cards e dal biopic su Gore Vidal, Gore.