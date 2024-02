Kevin Spacey ringrazia i suoi fan in videomessaggio: 'Non do per scontato il vostro amore'

Kevin Spacey ha voluto usare il suo profilo su Twitter per ringraziare i suoi fan che sono accorsi alla convention Mad Monster nello stato della Carolina per poter interagire con lui. L’attore ha ribadito il fatto di non dare assolutamente per scontato l’affetto del pubblico e di ritenersi assolutamente fortunato in questo senso.

Dopo aver parlato del primo film di Kevin Spacey dopo il controverso processo che lo ha visto suo malgrado protagonista, torniamo a parlare dell’interprete di I Soliti Sospetti per riportare il post con cui, sul social di Elon Musk, ha salutato e ringraziato le persone che hanno partecipato alla fiera Mad Monster.

Nel breve video, Spacey mette in primo piano una statuetta del suo personaggio in Seven, ricevuta in dono da un artista presente all’incontro e ha rimarcato l’importanza che abbia per lui l’amore dei fan.

Nel comunicato l’attore ha sottolineato il grande lavoro fatto dagli organizzatori della manifestazione, ricordando di aver avuto anche la possibilità di ritrovarsi con Chazz Palmintieri, con cui aveva potuto lavorare nel capolavoro del 1995 di Bryan Singer.

La didascalia del post è naturalmente tutta dedicata al pubblico a cui Spacey ha ricordato il prossimo evento Mad Monster la cui promozione comincerà presto.

Sotto il tweet in molti hanno voluto salutare il ritorno sulle scene degli attori più amati della sua generazione esprimendo la speranza di poterlo vedere presto in qualche grande produzione televisiva o cinematografica.

In attesa di scoprire come si evolverà la carriera del nativo del New Jersey, vi lasciamo alla notizia che Kevin Spacey dovrà risarcire la produzione di House of Cards per 1 milione di dollari.