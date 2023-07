Kevin Spacey, tutti i progetti da cui fu escluso per le accuse di molestie

Dopo le accuse di molestie Kevin Spacey è stato escluso da parecchi ruoli: alcuni eclatanti e quasi immediati alle accuse nei suoi confronti, altri che ha perso man mano che il tempo passava. Ma quali erano tutti questi ruoli?

Dopo anni di accuse Kevin Spacey è stato dichiarato innocente. Il tribunale inglese della Southwark Crown Court lo ha assolto dalle accuse di molestie sessuali, che dal 2017 gli avevano completamente distrutto la carriera, facendogli perdere diversi ruoli di spicco nel panorama cinematografico e seriale.

Innanzi tutto uno di quelli che l'ha reso più famoso per il grande pubblico: Frank Underwood in House of Cards. Netflix aveva infatti licenziato l'attore in seguito alle accuse di molestie decretando la sesta stagione della serie come quella conclusiva. Non solo, aveva anche "ucciso" il personaggio interpretato da Spacey off-screen tra la quinta e la sesta stagione, cancellandolo completamente dalla serie.

Altro grande caso mediatico fu l'esclusione di Kevin Spacey da Tutti i soldi del mondo di Ridley Scott. Soprattutto perché l'attore aveva già girato le sue scene, in cui interpretava Jean Paul Getty, ed è stato sostituito nelle stesse da Christopher Plummer, in modo da completare il film e farlo uscire senza alcun riferimento a Spacey.

Netflix aveva anche cancellato il biopic su Gore Vidal, scrittore e drammaturgo di fama mondiale che Kevin Spacey avrebbe dovuto interpretare. Film tra l'altro che pare fosse già finito, almeno dal punto di vista delle riprese, che è stato completamente cancellato.

Kevin Spacey è anche stato escluso dal film Gateway to the West, film in costume ambientato nel 1242 sulle vicende del condottiero mongolo Gengis Khan.

Adesso rimane solo da capire se la carriera di Spacey riprenderà i ritmi precedenti o no, vista l'assoluzione e il fatto che Kevin Spacey si è sempre dichiarato innocente.

