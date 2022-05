Kevin Spacey, i produttori di Peter Five Eight: 'C'è gente che spera non reciti più'

Non accennano a placarsi le acque intorno a Kevin Spacey: la star di American Beauty viene da anni di vero e proprio esilio da Hollywood, ma proprio quando i tempi sembravano maturi per il suo ritorno sul grande schermo con questo Peter Five Eight, ecco che delle nuove accuse tornano a gettare ombre sulla condotta dell'attore.

La notizia è ancora relativamente fresca, con Spacey che ha ricevuto quattro accuse di molestie sessuali ai danni di tre uomini: una novità che non lascia ben sperare per quanto riguarda una possibile rinascita artistica della star di Seven, che dovrà ora inevitabilmente far fronte ad un nuovo processo del tutto simile a quelli che ne avevano letteralmente affossato la carriera.

Nutre forti dubbi sulla legittimità delle accuse, però, la produzione di Peter Five Eight: "È una sfortuna che l'intensificarsi di certa stampa ostile sia coinciso con il ritorno di Kevin, ma era anche prevedibile. Ci sono persone che sperano non torni più a recitare, ma sono in netta minoranza rispetto ai fan che in tutto il mondo aspettano il ritorno sullo schermo di un artista che hanno amato per decenni" si legge in un comunicato stampa.

Vedremo quali saranno i risvolti dell'ennesimo, spiacevole capitolo delle vicende giudiziarie legate a Kevin Spacey; a proposito del ritorno in scena dell'attore, comunque, qui trovate il trailer di Peter Five Eight.