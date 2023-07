Kevin Spacey a processo, parla una delle vittime: 'Somiglia al suo personaggio in Se7en'

Ad anni dall'uscita delle prime accuse nei suoi confronti, Kevin Spacey sta affrontato il processo che lo vedrebbe al centro di 12 violenze sessuali nei confronti di quattro uomini, avvenute tra il 2001 e 2013. Secondo alcuni report di Variety, il ritratto fatto dell'attore in tribunale sarebbe inquietante.

Una delle presunte vittime avrebbe raccontato la sua esperienza alla corte, paragonando l'attore al personaggio che ha interpretato in Se7en. Nella pellicola, Spacey interpretare un violento serial killer convinto di purificare il mondo uccidendo le sue vittime seguendo il principio dei sette peccati capitali. Ogni omicidio era collegato al peccato corrispondente, attraverso esecuzioni del delitto violente e senza alcuna dignità umana. Nel corso del processo che sta vedendo Spacey affrontare le accuse di violenza sessuale, il ritratto che ne è uscito sembra molto diverso da quello che il pubblico era abituato.

Secondo il racconto della vittima, Spacey avrebbe avuto comportamenti inadeguati nei suoi confronti in maniera ripetuta nel corso degli anni in modo che coinvolgevano palpeggiamenti della parti intime e atteggiamenti molesti. "Il suo personaggio in 'Se7en' è un po' così,” ha detto l'uomo la cui identità è stata tenuta segreta ai fini del corretto svolgimento del processo. “Un po' inquietante. Forse non così male" ha concluso.

L'accusa ha definito Spacey un "bullo sessuale" chiarendo come l'attore goda nel vedere altre persone impotenti. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!