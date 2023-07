Kevin Spacey a processo: la difesa chiama a testimoniare Elton John e David Furnish

Continua il processo londinese di Kevin Spacey con la difesa che ha cominciato a esporre le proprie tesi e che ha cominciato a chiamare in aula i primi testimoni. Nella giornata di oggi sono stati chiamati a testimoniare via video due amici di vecchia data dell’attore, Elton John e suo marito David Furnish.

Kevin Spacey è stato rimosso dal cast di 1242 - Getaway to the West in seguito alle nuove accuse che stanno venendo fuori nel corso del processo che lo vede imputato per presunti abusi sessuali.

Intanto, con il processo che continua il suo corso, è arrivato il momento della difesa che ha chiamato a parlare due personaggi noti del jet-set quali il musicista inglese e il regista canadese.

Mentre la difesa dell’attore è cominciata da una settimana con Spacey che ha riferito come, secondo il suo punto di vista, i quattro accusatori avrebbero mentito o ingigantito le dichiarazioni, spiegando che uno di loro avrebbe addirittura fatto la cosa di proposito per “Soldi, soldi e ancora soldi”.

Durante l’udienza odierna, i giurati hanno potuto ascoltare come Elton John abbia custodito la Mini Cooper più costosa di sempre, di proprietà di Spacey, nel proprio garage. L’attore se la sarebbe aggiudicata in un’asta durante in primi anni del 2000 e John l’avrebbe tenuta per lui come favore.

In attesa di capire cos’altro avrà in serbo il processo all’attore di Hollywood vi lasciamo alle dichiarazioni di Kevin Spacey, sicuro che una volta finito il processo in molti lo vorranno per lavorare.