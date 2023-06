Kevin Spacey a processo: l'attore dovrà affrontare le accuse di violenza sessuale

Sono ben dodici le accuse mosse di violenza sessuale mosse nei confronti di Kevin Spacey: l'attore è apparso in tribunale a Londra dove una giuria esaminerà le prove delle presunte vittime.

Dopo il risarcimento millionario pagato alla produzione di House of Cards, l'attore si prepara al verdetto della giuria che esaminerà le prove della nuove accuse mosse a Kevin Spacey da un uomo che avrebbe subito un'aggressione sessuale proprio dall'attore nei primi anni del 2000. La bufera si è abbattuta sull'attore nel 2017 quando Anthony Rapp ha denunciato le presunte molestie sessuali subite nel 1986. Nel 2022, Spacey è stato assolto dalle accuse di aggressione ai danni dell'attore Anthony Rapp che all'epoca dei fatti aveva solo 14 anni: Rapp ha dichiarato che le molestie di Spacey gli avevano causato un disturbo da stress post-traumatico.

L'attore si è sempre dichiarato non colpevole, affermando attraverso i propri legali di poter provare la propria innocenza. Spacey ha respinto tutti i reati di cui è stato accusato, tra cui sette accuse per aver indotto una persona a compiere atti sessuali senza consenso, tre per aggressione indecente e altre tre per violenza sessuale. I reati sarebbero stati commessi dal famoso attore americano nei confronti di quattro uomini diversi.

La prossima udienza è fissata per venerdì 30 giugno.